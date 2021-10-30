Меркель назвала самые сложные кризисы на посту канцлера Германии
Ни одно из решений за все 16 лет она бы не изменила, но вот сожаление от некоторых вещей осталось, призналась политик.
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Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель назвала миграционные потоки из Сирии и пандемию коронавируса самыми сложными кризисами в ходе её срока полномочий. Об этом она рассказала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Пандемия коронавируса с самого начала показалась мне особенно сложной. Столь же сложно было справиться с прибытием большого числа беженцев в 2015 году", — призналась Меркель.
Она объяснила, что в обоих случаях речь идёт о человеческих жизнях, а решения, затрагивающие большое количество людей, обычно стрессовые и волнующие. Однако, оглядываясь назад, Меркель заверила, что историй, где бы она приняла иное решение, нет, но при этом остались вещи, о которых она сожалеет. Например, некоторые аспекты борьбы с углеродными выбросами.
Одним из самых важных решений в ходе работы Меркель назвала договорённости с Турцией о сдерживании потока мигрантов, ведь такой договор стал вкладом в упорядочение миграции и помог Турецкой Республике позаботиться о миллионах сирийских беженцев, находившихся на её территории.
Напомним, 26 октября Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера 16 лет, получила уведомление об окончании полномочий. Ей и всем членам команды вручили увольнительные грамоты, однако они продолжат исполнять свои полномочия до формирования нового правительства.
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