Минздрав рекомендует использовать "Спутник лайт" только для ревакцинации от ковида

Использование вакцины "Спутник лайт" рекомендуется исключительно для ревакцинации от ковида. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он уточнил, что соответствующие изменения будут внесены в методические рекомендации.

"В связи с тем, что штамм дельта идёт, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник лайт" использовать только для повторной вакцинации", — сказал глава Минздрава во время рабочей поездки во Владимирскую область.