НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минздрав рекомендует использовать "Спутник лайт" только для ревакцинации от ковида

Такие изменения в методички внесут в связи с распространением в России индийского штамма "дельта".

30 октября, 10:35
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Использование вакцины "Спутник лайт" рекомендуется исключительно для ревакцинации от ковида. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он уточнил, что соответствующие изменения будут внесены в методические рекомендации.

"В связи с тем, что штамм дельта идёт, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник лайт" использовать только для повторной вакцинации", — сказал глава Минздрава во время рабочей поездки во Владимирскую область.

Врач оценил вакцинацию от ковида "Спутником лайт" для ускоренного получения QR-кода

Врач оценил вакцинацию от ковида "Спутником лайт" для ускоренного получения QR-кода

Ранее Минздрав одобрил одновременное применение "Спутника лайт" и вакцины от гриппа. Специалисты провели соответствующие исследования и не нашли негативных эффектов, таких как снижение иммуногенности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1