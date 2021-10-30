Минздрав рекомендует использовать "Спутник лайт" только для ревакцинации от ковида
Такие изменения в методички внесут в связи с распространением в России индийского штамма "дельта".
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Использование вакцины "Спутник лайт" рекомендуется исключительно для ревакцинации от ковида. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он уточнил, что соответствующие изменения будут внесены в методические рекомендации.
"В связи с тем, что штамм дельта идёт, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник лайт" использовать только для повторной вакцинации", — сказал глава Минздрава во время рабочей поездки во Владимирскую область.
Ранее Минздрав одобрил одновременное применение "Спутника лайт" и вакцины от гриппа. Специалисты провели соответствующие исследования и не нашли негативных эффектов, таких как снижение иммуногенности.
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