Путин назвал диктора Игоря Кириллова признанным патриархом отечественного ТВ
Российский лидер выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР. Добрая память о Кириллове навсегда сохранится в сердцах телезрителей, отметил глава государства.
Игорь Кириллов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной легендарного советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что Кириллов был профессионалом своего дела и признанным "патриархом отечественного телевидения". Вместе с тем Путин подчеркнул, что журналист являлся достойным примером и центром притяжения для молодых коллег.
"Добрая память об Игоре Леонидовиче Кириллове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, телезрителей — всех, кто знал этого талантливого, душевно щедрого и очень доброжелательного человека", — заключил глава государства.
Напомним, Кириллов скончался сегодня, 30 октября, в возрасте 89 лет. О дате прощания и месте похорон пока не сообщалось. Как рассказал помощник диктора, причиной смерти стали возрастные хронические заболевания.
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