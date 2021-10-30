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Путин назвал диктора Игоря Кириллова признанным патриархом отечественного ТВ

Российский лидер выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР. Добрая память о Кириллове навсегда сохранится в сердцах телезрителей, отметил глава государства.

30 октября, 10:41
<p>Игорь Кириллов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Игорь Кириллов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной легендарного советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что Кириллов был профессионалом своего дела и признанным "патриархом отечественного телевидения". Вместе с тем Путин подчеркнул, что журналист являлся достойным примером и центром притяжения для молодых коллег.

"Добрая память об Игоре Леонидовиче Кириллове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, телезрителей — всех, кто знал этого талантливого, душевно щедрого и очень доброжелательного человека", — заключил глава государства.

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Напомним, Кириллов скончался сегодня, 30 октября, в возрасте 89 лет. О дате прощания и месте похорон пока не сообщалось. Как рассказал помощник диктора, причиной смерти стали возрастные хронические заболевания.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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