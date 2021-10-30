Путин назвал диктора Игоря Кириллова признанным патриархом отечественного ТВ

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной легендарного советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что Кириллов был профессионалом своего дела и признанным "патриархом отечественного телевидения". Вместе с тем Путин подчеркнул, что журналист являлся достойным примером и центром притяжения для молодых коллег.