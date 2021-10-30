СМИ узнали подробности встречи футболистов "Спартака" с фанатами

На встрече присутствовали игроки команды, главный тренер Руй Витория, а также генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков, который выступил перед собравшимися и пообещал, что клуб сделает всё для исправления ситуации. После него слово взял капитан команды Георгий Джикия. Добавим, что болельщики красно-белых активно высказывали свои претензии и не стеснялись выражений.