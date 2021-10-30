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СМИ узнали подробности встречи футболистов "Спартака" с фанатами

Ранее стало известно, что красно-белые пообщались с болельщиками после разгромного поражения от "Зенита".

30 октября, 12:14

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Встреча болельщиков "Спартака" с игроками и руководством клуба состоялась вечером 29 октября на стадионе "Открытие банк арена". Подробности узнал портал Metaraitings.

На встрече присутствовали игроки команды, главный тренер Руй Витория, а также генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков, который выступил перед собравшимися и пообещал, что клуб сделает всё для исправления ситуации. После него слово взял капитан команды Георгий Джикия. Добавим, что болельщики красно-белых активно высказывали свои претензии и не стеснялись выражений.

"Прятаться никто не будет": В "Спартаке" заявили о готовности встретиться с болельщиками после разгрома от "Зенита"

"Прятаться никто не будет": В "Спартаке" заявили о готовности встретиться с болельщиками после разгрома от "Зенита"

Добавим, что встреча произошла через пять дней после разгромного поражения "Спартака" в матче против "Зенита" в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу сине-бело-голубых.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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