СМИ узнали подробности встречи футболистов "Спартака" с фанатами
Ранее стало известно, что красно-белые пообщались с болельщиками после разгромного поражения от "Зенита".
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Встреча болельщиков "Спартака" с игроками и руководством клуба состоялась вечером 29 октября на стадионе "Открытие банк арена". Подробности узнал портал Metaraitings.
На встрече присутствовали игроки команды, главный тренер Руй Витория, а также генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков, который выступил перед собравшимися и пообещал, что клуб сделает всё для исправления ситуации. После него слово взял капитан команды Георгий Джикия. Добавим, что болельщики красно-белых активно высказывали свои претензии и не стеснялись выражений.
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Добавим, что встреча произошла через пять дней после разгромного поражения "Спартака" в матче против "Зенита" в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу сине-бело-голубых.
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