"Надо продолжать работать": Дина Аверина прокомментировала свою рекордную победу на чемпионате мира в Японии
Ранее она сумела побить достижение ещё одной представительницы нашей страны — Евгении Канаевой.
Фото © Getty Images/ Toru Hana
18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина в беседе со Sport24 прокомментировала свой триумф на мировом первенстве в Японии и заявила, что продолжает работать дальше, не зацикливаясь на рекорде.
"Это был мой четвёртый ЧМ, и я очень счастлива, что мне удалось подтвердить звание абсолютной чемпионки мира. Не стоит зацикливаться на рекорде, надо продолжать работать", — заявила Аверина.
По признанию спортсменки, сегодня ей было сложно выходить и делать все четыре вида многоборья и в зале было крайне душно. При этом, Дина Аверина подчеркнула, что Ирина Винер-Усманова осталась довольна выступлением сестёр.
Ранее Лайф сообщал, что Дина Аверина стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Это стало возможным после её победы в личном многоборье. Её сестра Арина Аверина заняла третье место.
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