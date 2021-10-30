18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина в беседе со Sport24 прокомментировала свой триумф на мировом первенстве в Японии и заявила, что продолжает работать дальше, не зацикливаясь на рекорде.

"Это был мой четвёртый ЧМ, и я очень счастлива, что мне удалось подтвердить звание абсолютной чемпионки мира. Не стоит зацикливаться на рекорде, надо продолжать работать", — заявила Аверина.

По признанию спортсменки, сегодня ей было сложно выходить и делать все четыре вида многоборья и в зале было крайне душно. При этом, Дина Аверина подчеркнула, что Ирина Винер-Усманова осталась довольна выступлением сестёр.