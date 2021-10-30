"Это исторический момент": Винер-Усманова оценила рекордную победу Авериной на чемпионате мира
Ранее она стала первой в истории 18-кратной победительницей мировых форумов.
Фото ©ТАСС / Андрей Любимов / Антон Новодережкин
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова оценила историческую победу Дины Авериной на чемпионате мира в Японии.
"Самое главное — Дина стала первой в истории четырёхкратной абсолютной чемпионкой мира. Это исторический момент", — заявила Винер-Усманова.
Ранее Лайф сообщал, что Дина Аверина стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Это стало возможным после её победы в личном многоборье.
Комментариев: 0