Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова оценила историческую победу Дины Авериной на чемпионате мира в Японии.

"Самое главное — Дина стала первой в истории четырёхкратной абсолютной чемпионкой мира. Это исторический момент", — заявила Винер-Усманова.

Ранее Лайф сообщал, что Дина Аверина стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Это стало возможным после её победы в личном многоборье.