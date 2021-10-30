НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Это исторический момент": Винер-Усманова оценила рекордную победу Авериной на чемпионате мира

Ранее она стала первой в истории 18-кратной победительницей мировых форумов.

30 октября, 11:16
<p>Фото ©ТАСС / Андрей Любимов / Антон Новодережкин</p>

Фото ©ТАСС / Андрей Любимов / Антон Новодережкин

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова оценила историческую победу Дины Авериной на чемпионате мира в Японии.

"Самое главное — Дина стала первой в истории четырёхкратной абсолютной чемпионкой мира. Это исторический момент", — заявила Винер-Усманова.

Ранее Лайф сообщал, что Дина Аверина стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Это стало возможным после её победы в личном многоборье.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1