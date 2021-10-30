Путин заявил, что бюджет РФ в 2021 году будет профицитным
Этого удалось достичь благодаря нормализации макроэкономической политики страны, уточнил глава государства.
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Президент России Владимир Путин заявил, что бюджет страны в текущем году будет профицитным. Об этом он сообщил в ходе саммита "Большой двадцатки".
Глава государства отметил, что в прошлом году из-за глубокого кризиса, вызванного пандемией, были приняты решения о значительном увеличении бюджетных дефицитов, что позволило запустить восстановление экономики. Так, дефицит бюджета вырос на четыре процента, что позволило увеличить рынок труда.
"Но мы нормализовали свою макроэкономическую политику так в этом году, что бюджет будет профицитным", — сказал Путин по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.
Российский лидер заметил, что в первую очередь необходимо настраивать экономические приоритеты на преодоление проблемы неравенства и рост благополучия граждан.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заметил, что мировая экономика преодолела шок от ковида и такой тренд наблюдается и в России. По словам главы кабмина, уверенными темпами растут инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничную торговлю, а безработица быстро снижается.
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