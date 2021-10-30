Путин заявил, что бюджет РФ в 2021 году будет профицитным

Президент России Владимир Путин заявил, что бюджет страны в текущем году будет профицитным. Об этом он сообщил в ходе саммита "Большой двадцатки".

Глава государства отметил, что в прошлом году из-за глубокого кризиса, вызванного пандемией, были приняты решения о значительном увеличении бюджетных дефицитов, что позволило запустить восстановление экономики. Так, дефицит бюджета вырос на четыре процента, что позволило увеличить рынок труда.

"Но мы нормализовали свою макроэкономическую политику так в этом году, что бюджет будет профицитным", — сказал Путин по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.

Российский лидер заметил, что в первую очередь необходимо настраивать экономические приоритеты на преодоление проблемы неравенства и рост благополучия граждан.