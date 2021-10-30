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Путин заявил, что бюджет РФ в 2021 году будет профицитным

Этого удалось достичь благодаря нормализации макроэкономической политики страны, уточнил глава государства.

30 октября, 11:12
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что бюджет страны в текущем году будет профицитным. Об этом он сообщил в ходе саммита "Большой двадцатки".

Глава государства отметил, что в прошлом году из-за глубокого кризиса, вызванного пандемией, были приняты решения о значительном увеличении бюджетных дефицитов, что позволило запустить восстановление экономики. Так, дефицит бюджета вырос на четыре процента, что позволило увеличить рынок труда.

"Но мы нормализовали свою макроэкономическую политику так в этом году, что бюджет будет профицитным", — сказал Путин по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заметил, что мировая экономика преодолела шок от ковида и такой тренд наблюдается и в России. По словам главы кабмина, уверенными темпами растут инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничную торговлю, а безработица быстро снижается.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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