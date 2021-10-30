Правительство одобрило расширение возможностей получения маткапитала отцами

Правительство РФ одобрило законопроект о внесении изменений в федеральный закон о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей. Он расширяет возможности получения материнского капитала одинокими отцами, сказано на сайте кабмина.

Проект закона предусматривает получение выплаты в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, одинокими мужчинами, воспитывающими двух и более детей и имеющими российское гражданство. Также он устанавливает возможность перехода права на выплату к детям в равных долях в случае смерти отца.

Законопроект был внесён в Госдуму для его дальнейшего рассмотрения.