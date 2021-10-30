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Правительство одобрило расширение возможностей получения маткапитала отцами

Кроме того, кабмин поддержал разделение этой выплаты между детьми в случае смерти родителя-одиночки.

30 октября, 11:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Правительство РФ одобрило законопроект о внесении изменений в федеральный закон о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей. Он расширяет возможности получения материнского капитала одинокими отцами, сказано на сайте кабмина.

Проект закона предусматривает получение выплаты в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, одинокими мужчинами, воспитывающими двух и более детей и имеющими российское гражданство. Также он устанавливает возможность перехода права на выплату к детям в равных долях в случае смерти отца.

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Законопроект был внесён в Госдуму для его дальнейшего рассмотрения.

Ранее Лайф рассказывал, что одиноким родителям могут разрешить тратить материнский капитал. Сейчас эти средства позволено использовать для приобретения недвижимости или оплаты образовательных услуг.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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