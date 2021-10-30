С Facebook в России начали принудительно взыскивать штрафы на 17 млн рублей
Соцсеть отказалась от удаления запрещённого контента. Ранее было начато взыскание задолженности на сумму 26 миллионов рублей.
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Назначенные в России компании Facebook штрафы на общую сумму 43 миллиона рублей начали принудительно взыскивать через приставов. Данные об этом размещены в электронном банке исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Согласно размещённой информации, судебным приставам поступили протоколы на 17 миллионов рублей, по которым начато исполнительное производство. При этом ранее оно также было начато и по штрафам на сумму 26 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма задолженности американской компании составила 43 миллиона рублей.
Уточняется, что все исполнительные производства были запущены на основании решений 422-го мирового судебного участка Таганского района Москвы за отказ соцсети удалить запрещённый контент.
Ранее Лайф писал о том, что Facebook и Telegram дали 60 дней на добровольную уплату штрафов. Компания Facebook до 29 сентября должна была уплатить штрафы на 26 млн рублей, а до 19 октября — на 17 млн рублей. При этом в Facebook попросили суд Москвы отсрочить выплату штрафов на 26 млн рублей. Американская компания сослалась на технические проблемы в переводе денежных средств.
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