На Украине желающие привиться "взяли в заложники" работников пункта вакцинации

В украинском городе Ивано-Франковске не успевшие сделать прививку местные жители заперли медработников в пункте вакцинации. Об этом сообщает Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи в "Фейсбуке" .

Инцидент произошёл в торговом центре, где размещается пункт. Врачи должны были разойтись по домам в 20:00 по местному времени, однако люди, стоявшие в очереди, заблокировали выходы. Как сообщает телеграм-канал Perepichka News, проблема заключалась в том, что у медиков преждевременно закончилась вакцина: на 100 желающих у них оказалось всего 32 дозы.