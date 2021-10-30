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На Украине желающие привиться "взяли в заложники" работников пункта вакцинации

Проблема заключалась в том, что у медиков оказалось всего лишь 32 дозы препарата. Разбираться в ситуации пришлось полиции.

30 октября, 11:10

Кадр из видео © Telegram / Perepichka News

На Украине желающие сделать прививку "взяли в заложники" работников пункта вакцинации. Видео © Telegram / Perepichka News

В украинском городе Ивано-Франковске не успевшие сделать прививку местные жители заперли медработников в пункте вакцинации. Об этом сообщает Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи в "Фейсбуке".

Инцидент произошёл в торговом центре, где размещается пункт. Врачи должны были разойтись по домам в 20:00 по местному времени, однако люди, стоявшие в очереди, заблокировали выходы. Как сообщает телеграм-канал Perepichka News, проблема заключалась в том, что у медиков преждевременно закончилась вакцина: на 100 желающих у них оказалось всего 32 дозы.

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Освободить врачей удалось лишь при помощи сотрудников Национальной полиции.

Ранее Лайф рассказывал, что украинский телеведущий Евгений Комаровский жёстко отчитал непривитых украинцев и посулил им "последнюю осень". Врач посоветовал делать правильные выводы и призвал тех, "у кого ещё мозги остались", вакцинироваться, иначе "это плохо кончится".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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