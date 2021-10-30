Путин предупредил о риске высокой глобальной инфляции

Из-за увеличения дефицитов бюджетов разных стран повышаются риски высокой глобальной инфляции. Об этом в ходе саммита "Большой двадцатки" в режиме видеоконференции заявил президент России Владимир Путин.

"Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках — энергии, продовольствия и так далее. Базовая причина этих явлений — серьёзный бюджетный дефицит в развитых экономиках", — сказал глава государства, уточнив, что это первопричина проблем.

Российский лидер уточнил, что их сохранение создаёт риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство. Путин заявил о важности не допустить "раскручивание статинфляционной спирали" и вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики.