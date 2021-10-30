Путин призвал ускорить процесс взаимного признания странами G20 вакцинных сертификатов

Президент России Владимир Путин предложил поручить министерствам здравоохранения стран "Большой двадцатки" (G20) ускорить процесс взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Глава государства также отметил, что в связи с мутацией вируса необходимо выработать механизмы системного оперативного обновления препаратов.

"По мнению экспертов, коронавирус ещё долго будет представлять опасность. А с учётом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин", — пояснил российский лидер в ходе выступления на саммите G20.

Путин также напомнил, что Россия первой в мире зарегистрировала антиковидную вакцину "Спутник V". На сегодняшний день этот препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением свыше четырёх миллиардов человек и демонстрирует высокую безопасность и эффективность.