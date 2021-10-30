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Путин призвал ускорить процесс взаимного признания странами G20 вакцинных сертификатов

Глава РФ также отметил, что в связи с мутацией коронавируса необходимо выработать механизмы системного оперативного обновления препаратов.

30 октября, 11:27
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66943/photos/66845" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил поручить министерствам здравоохранения стран "Большой двадцатки" (G20) ускорить процесс взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Глава государства также отметил, что в связи с мутацией вируса необходимо выработать механизмы системного оперативного обновления препаратов.

"По мнению экспертов, коронавирус ещё долго будет представлять опасность. А с учётом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин", — пояснил российский лидер в ходе выступления на саммите G20.

Россия и ЕС вновь обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации

Россия и ЕС вновь обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации

Путин также напомнил, что Россия первой в мире зарегистрировала антиковидную вакцину "Спутник V". На сегодняшний день этот препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением свыше четырёх миллиардов человек и демонстрирует высокую безопасность и эффективность.

Ранее в Кремле уже заявляли, что рассчитывают на ускоренную динамику признания сертификатов о вакцинации с Евросоюзом. Одновременно с этим ведётся работа по регистрации российского препарата от коронавируса в Европе.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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