Экс-депутат Рады Журавко призвал Россию начать экономическую блокаду Киева

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко призвал Россию и Белоруссию начать экономическую блокаду Незалежной. С таким заявлением он выступил на своей странице в "Фейсбуке".

"Вы простите за столь жёсткие мои слова, но сегодня надо прекратить поставлять Украине ГСМ, нефть, уголь, электроэнергию и другие сопутствующие материалы, химию, что позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских и антибелорусских настроений, а также подпитывать войну в Донбассе", — написал украинский политик.

Как отметил Журавко, данные меры повлияют и на обычных граждан Украины, однако на данный момент гораздо важнее избавиться от политического руководства, которое, по его мнению, за счёт помощи будет и дальше глумиться над своими людьми, продолжать войну в Донбассе и уничтожать многовековую историю наших народов.

Экс-депутат Рады подчеркнул, что России и Белоруссии необходимо перестать оглядываться на США и европейских политиков и действовать решительнее по отношению к украинским властям. Он также добавил, что Украине нужен лидер, но в сегодняшних условиях его создать невозможно — только с помощью России и Белоруссии.

"Дальше нужно создавать новую структуру, пока вне Украины, которая будет править процессом и будет альтернативным движением в спасении государства под названием Украина. Повторюсь, нужно уже жёстко действовать против государства-террориста, Зеленского и его свиты! Только так можно освободить Украину от коллаборантов, захватчиков — США и евронатовцев, которые являются оккупантами Украины", — заключил Журавко.