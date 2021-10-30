Экс-депутат Рады Журавко призвал Россию начать экономическую блокаду Киева
Как отметил политик, данные меры повлияют и на обычных граждан Украины, однако сейчас гораздо важнее избавиться от политического руководства Незалежной.
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Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко призвал Россию и Белоруссию начать экономическую блокаду Незалежной. С таким заявлением он выступил на своей странице в "Фейсбуке".
"Вы простите за столь жёсткие мои слова, но сегодня надо прекратить поставлять Украине ГСМ, нефть, уголь, электроэнергию и другие сопутствующие материалы, химию, что позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских и антибелорусских настроений, а также подпитывать войну в Донбассе", — написал украинский политик.
Как отметил Журавко, данные меры повлияют и на обычных граждан Украины, однако на данный момент гораздо важнее избавиться от политического руководства, которое, по его мнению, за счёт помощи будет и дальше глумиться над своими людьми, продолжать войну в Донбассе и уничтожать многовековую историю наших народов.
Экс-депутат Рады подчеркнул, что России и Белоруссии необходимо перестать оглядываться на США и европейских политиков и действовать решительнее по отношению к украинским властям. Он также добавил, что Украине нужен лидер, но в сегодняшних условиях его создать невозможно — только с помощью России и Белоруссии.
"Дальше нужно создавать новую структуру, пока вне Украины, которая будет править процессом и будет альтернативным движением в спасении государства под названием Украина. Повторюсь, нужно уже жёстко действовать против государства-террориста, Зеленского и его свиты! Только так можно освободить Украину от коллаборантов, захватчиков — США и евронатовцев, которые являются оккупантами Украины", — заключил Журавко.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил, как под маской заботы об экологии Запад заставляет Киев отказаться от газа из РФ. По его словам, государствам, которым оказывается помощь, навязывают определённую тактику поведения в отношении стран – экспортёров углеводородов.
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