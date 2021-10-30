Путин: Позиции России и стран G20 по борьбе с пандемией во многом совпадают
То же касается и мировой экономики. Ранее российский лидер заявил, что бюджет РФ в 2021 году будет профицитным, чего удалось достичь благодаря нормализации макроэкономической политики в стране.
Кадр из видео © LIFE
Путин: Позиции России и стран G20 в борьбе с пандемией во многом совпадают. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин заявил, что позиция РФ во многом совпадает с позицией стран G20 по вопросам борьбы с пандемией и глобального здравоохранения, а также мировой экономики. Об этом он сообщил в ходе саммита "Большой двадцатки".
"Позволю себе высказаться по темам, которые были вынесены Италией для обсуждения сегодня: мировая экономика, глобальное здравоохранение. И должен сразу сказать, что это во многом соответствует тому, чем мы все занимаемся. Позиция России, как я понял из предыдущих выступлений, во многом совпадает с тем, что было сказано здесь коллегами", — отметил Путин после слов участников мероприятия о борьбе с пандемией.
Ранее Путин заявил, что бюджет РФ в 2021 году будет профицитным. Этого удалось достичь благодаря нормализации макроэкономической политики в стране, уточнил глава государства.
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