Путин: Позиции России и стран G20 по борьбе с пандемией во многом совпадают

Президент России Владимир Путин заявил, что позиция РФ во многом совпадает с позицией стран G20 по вопросам борьбы с пандемией и глобального здравоохранения, а также мировой экономики. Об этом он сообщил в ходе саммита "Большой двадцатки".

"Позволю себе высказаться по темам, которые были вынесены Италией для обсуждения сегодня: мировая экономика, глобальное здравоохранение. И должен сразу сказать, что это во многом соответствует тому, чем мы все занимаемся. Позиция России, как я понял из предыдущих выступлений, во многом совпадает с тем, что было сказано здесь коллегами", — отметил Путин после слов участников мероприятия о борьбе с пандемией.