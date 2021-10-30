Владимир Путин назвал ключевую задачу "Большой двадцатки". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки" в сессии "Глобальная экономика и глобальное здоровье" озвучил ключевую задачу встречи глав государств и правительств G20.

"Залогом устойчивого и долгосрочного восстановления глобальной экономики, повышения уровня жизни и благосостояния населения является обеспечение условий для равноправного и недискриминационного сотрудничества всех стран и народов. В этом, как мы понимаем, и состоит ключевая задача "Группы 20" как форума ведущих экономик мира", — сказал Путин в заключении своей речи.

Ранее Путин заявил, что бюджет РФ в 2021 году будет профицитным. Этого удалось достичь благодаря нормализации макроэкономической политики в стране, уточнил глава государства.