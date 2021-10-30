Запуск корабля Crew Dragon к МКС перенесли из-за непогоды

NASA и компания SpaceX изменили срок запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) из-за непогоды. Теперь старт планируется 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба NASA .

"NASA и SpaceX теперь намерены запустить третий экипаж на МКС в 1:10 по времени Восточного побережья США (8:10 мск. — Прим. Лайфа) 3 ноября из-за циклона, формирующегося в долине Огайо и на северо-востоке США в эти выходные, который усилит ветер и волны в Атлантическом океане вдоль траектории полёта Crew Dragon", — говорится в релизе.