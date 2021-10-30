Запуск корабля Crew Dragon к МКС перенесли из-за непогоды
Отправка планируется 3 ноября в 8:10 по московскому времени. На борту будут находиться три американских астронавта и один из Европейского космического агентства.
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NASA и компания SpaceX изменили срок запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) из-за непогоды. Теперь старт планируется 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
"NASA и SpaceX теперь намерены запустить третий экипаж на МКС в 1:10 по времени Восточного побережья США (8:10 мск. — Прим. Лайфа) 3 ноября из-за циклона, формирующегося в долине Огайо и на северо-востоке США в эти выходные, который усилит ветер и волны в Атлантическом океане вдоль траектории полёта Crew Dragon", — говорится в релизе.
В составе экипажа космического корабля — американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, также на борту будет находиться космонавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил надёжность кораблей Crew Dragon.
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