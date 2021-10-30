Два уголовных дела завели в Грузии из-за нарушений на выборах

Из-за нарушений, зарегистрированных во время голосования во втором туре муниципальных выборов в Грузии, сотрудники МВД возбудили два уголовных дела и задержали пять человек. Об этом сообщила представитель ведомства Кетеван Ковзиашвили.

"В связи с дракой у избирательного участка № 20 города Зугдиди начато расследование по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие). На этом же участке в связи с произошедшим в административном порядке задержано пять человек", — рассказала представитель МВД Грузии.

Ковзиашвили отметила, что граждане задержаны за неподчинение сотрудникам полиции и мелкое хулиганство. Также произошла драка в городе Сенаки на 14-м избирательном участке. Задержанных нет, возбуждено уголовное дело по статье "Насилие". Кроме того, полицейские выявили девять нарушений правил агитации, которая запрещена в непосредственной близости от избирательных участков.