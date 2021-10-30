НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Два уголовных дела завели в Грузии из-за нарушений на выборах

Задержано пять человек. Кроме того, полицейские выявили девять нарушений правил агитации, которая запрещена рядом с избирательными участками.

30 октября, 11:58
<p>Фото © ТАСС / Давид Мдзинаришвили</p>

Фото © ТАСС / Давид Мдзинаришвили

Из-за нарушений, зарегистрированных во время голосования во втором туре муниципальных выборов в Грузии, сотрудники МВД возбудили два уголовных дела и задержали пять человек. Об этом сообщила представитель ведомства Кетеван Ковзиашвили.

"В связи с дракой у избирательного участка № 20 города Зугдиди начато расследование по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие). На этом же участке в связи с произошедшим в административном порядке задержано пять человек", — рассказала представитель МВД Грузии.

Ковзиашвили отметила, что граждане задержаны за неподчинение сотрудникам полиции и мелкое хулиганство. Также произошла драка в городе Сенаки на 14-м избирательном участке. Задержанных нет, возбуждено уголовное дело по статье "Насилие". Кроме того, полицейские выявили девять нарушений правил агитации, которая запрещена в непосредственной близости от избирательных участков.

"Не время бездельничать": Джеймс Бонд "поучаствовал" в предвыборной гонке в Грузии

"Не время бездельничать": Джеймс Бонд "поучаствовал" в предвыборной гонке в Грузии

Ранее председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвинил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в имитации голодовки. Он считает, что заключённый выпивает по три литра лимонада в день.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1