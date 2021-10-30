Меркель раскрыла ощущения в момент отставки
Говоря о смене власти, политик отметила, что если переговоры о создании нового правительства пройдут без проблем, то через несколько недель она сможет почувствовать себя свободной немкой.
Ангела Меркель. Фото © Kremlin.ru
С недавних пор исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказала, что почувствовала после того, как покинула пост главы немецкого правительства. По её словам, в тот момент её переполнял целый спектр эмоций.
"Конечно, ощутила некое облегчение, но прежде всего большую благодарность за то, что я 16 лет могла занимать эту должность", — призналась Меркель.
Говоря о смене власти в Германии, политик отметила, что если переговоры о создании нового правительства пройдут без проблем, то через несколько недель она сможет почувствовать себя окончательно свободной немкой.
"Может, позже я почувствую и лёгкую грусть", — заключила Меркель.
Ранее Лайф сообщал, что в Германии установили памятник Меркель верхом на лошади. Почти трёхметровая статуя открыта в честь ухода немецкого канцлера в отставку и установлена в восточной Баварии.
Напомним, 26 октября Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера 16 лет, получила уведомление об окончании полномочий. Ей и всем членам команды вручили увольнительные грамоты, однако они продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
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