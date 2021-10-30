Путин заявил о возможности использования "Спутника лайт" для повышения эффективности других вакцин

Путин заявил о возможности использовать "Спутник лайт" для повышения эффективности других вакцин. Видео © LIFE

Однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник лайт" может быть использована для повышения эффективности других антиковидных препаратов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20.

"Помимо двухкомпонентной вакцины "Спутник V" в России создан и применяется активно однокомпонентный препарат "Спутник лайт", который может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин. Мы с коллегами из европейских стран работаем на этот счёт, и мы предлагаем его нашим партнёрам", — отметил глава государства.

Путин напомнил, что Россия первой в мире зарегистрировала антиковидную вакцину, она получила название "Спутник V". Сегодня этот препарат уже одобрен в 70 странах мира, общее население которых превышает 4 миллиарда человек. Российский лидер подчеркнул, что вакцина российского производства демонстрирует высокую безопасность и эффективность.

Ранее Путин призвал ускорить процесс взаимного признания странами G20 вакцинных сертификатов. Глава РФ также отметил, что в связи с мутацией коронавируса необходимо выработать механизмы системного оперативного обновления препаратов.