Путин рассказал, что мешает нуждающимся странам получить доступ к вакцинам от ковида

Из-за недобросовестной конкуренции доступ к вакцинам от коронавирусной инфекции до сих пор имеют не все страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки" (G20).

"Несмотря на решения "Группы двадцати", доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе государств "Двадцатки", к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов", — сказал глава государства.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что в вопросе признания вакцин до сих пор нет единства. Он также указал, что ВОЗ следует ускорить одобрение уже разработанных препаратов от CoViD-19.