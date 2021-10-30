Путин рассказал, что мешает нуждающимся странам получить доступ к вакцинам от ковида
Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что в вопросе признания препаратов до сих пор нет единства. Он также призвал ВОЗ ускорить одобрение уже разработанных лекарств от CoViD-19.
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Из-за недобросовестной конкуренции доступ к вакцинам от коронавирусной инфекции до сих пор имеют не все страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки" (G20).
"Несмотря на решения "Группы двадцати", доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе государств "Двадцатки", к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов", — сказал глава государства.
Вместе с тем Путин подчеркнул, что в вопросе признания вакцин до сих пор нет единства. Он также указал, что ВОЗ следует ускорить одобрение уже разработанных препаратов от CoViD-19.
Ранее Путин призвал ускорить процесс взаимного признания странами G20 вакцинных сертификатов. Российский лидер также отметил, что в связи с мутацией коронавируса необходимо выработать механизмы системного оперативного обновления препаратов.
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