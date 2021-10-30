Путин рассказал, от чего зависит устойчивость энергорынка

Устойчивость глобального энергетического рынка напрямую связана не только с ответственностью поставщиков, но и самих потребителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки" (G20).

"Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех его участников — как производителей, так и потребителей — на основе учёта долговременных интересов каждой из сторон", — отметил глава государства.