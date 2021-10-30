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Путин рассказал, от чего зависит устойчивость энергорынка

По словам главы РФ, "наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергорынках" в очередной раз продемонстрировали, насколько важна для современного мира стабильная деятельность этого сектора.

30 октября, 12:02
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Устойчивость глобального энергетического рынка напрямую связана не только с ответственностью поставщиков, но и самих потребителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки" (G20).

"Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех его участников — как производителей, так и потребителей — на основе учёта долговременных интересов каждой из сторон", — отметил глава государства.

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По его словам, "наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках" в очередной раз продемонстрировали, насколько важна для современного мира стабильная деятельность данного сектора. Российский лидер добавил, что РФ выступает за подробное обсуждение этой темы, руководствуясь исключительно экономическими причинами.

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Цена на газ в Европе впервые с 17 сентября опустилась ниже $800

Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе — и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов, а 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены начали снижаться. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что уже через несколько недель в Европе может начаться огромный энергетический кризис. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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