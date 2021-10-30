Путин рассказал, от чего зависит устойчивость энергорынка
По словам главы РФ, "наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергорынках" в очередной раз продемонстрировали, насколько важна для современного мира стабильная деятельность этого сектора.
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Устойчивость глобального энергетического рынка напрямую связана не только с ответственностью поставщиков, но и самих потребителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки" (G20).
"Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех его участников — как производителей, так и потребителей — на основе учёта долговременных интересов каждой из сторон", — отметил глава государства.
По его словам, "наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках" в очередной раз продемонстрировали, насколько важна для современного мира стабильная деятельность данного сектора. Российский лидер добавил, что РФ выступает за подробное обсуждение этой темы, руководствуясь исключительно экономическими причинами.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе — и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов, а 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены начали снижаться. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что уже через несколько недель в Европе может начаться огромный энергетический кризис. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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