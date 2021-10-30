Военный лидер призвал не расценивать события в Судане как переворот
Роспуск органов власти в стране произошёл ввиду нарушений в переходный период и отсутствия консенсуса среди политиков, заметил аль-Бурхан.
Фото © ТАСС / EPA
События в Судане не следует рассматривать как военный переворот. Такое заявление сделал военный лидер государства, главнокомандующий Вооружёнными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан в беседе с РИА "Новости".
По его словам, случившееся в стране — "исправление пути и переходного периода". А те, кто называет происходящее переворотом, может сказать так и о "любом корректирующем движении в правительстве". Кроме того, военный лидер отметил, что роспуск органов власти в Судане произошёл ввиду нарушений в переходный период и отсутствия консенсуса среди политиков.
"Если мы посмотрим на политическую и социальную картину в стране, то трек переходного периода изобиловал нарушениями. Партии в переходном периоде не смогли сформировать коалицию, достичь консенсуса по каким-либо темам, им не удалось договориться о законодательном собрании, губернаторах провинций, они даже не смогли включить политические силы", — рассказал аль-Бурхан.
Напомним, в Судане военные арестовали министров и окружили дом премьера. Позже Абдаллу Хамдука задержали. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился к нации и заявил о введении режима чрезвычайного положения и роспуске органов власти. Это произошло на фоне акций протеста, которые начались несколько недель назад после неудачной попытки переворота. В результате волнений в стране погибло как минимум семь человек и 140 пострадали.
Комментариев: 0