Военный лидер призвал не расценивать события в Судане как переворот

События в Судане не следует рассматривать как военный переворот. Такое заявление сделал военный лидер государства, главнокомандующий Вооружёнными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан в беседе с РИА "Новости".

По его словам, случившееся в стране — "исправление пути и переходного периода". А те, кто называет происходящее переворотом, может сказать так и о "любом корректирующем движении в правительстве". Кроме того, военный лидер отметил, что роспуск органов власти в Судане произошёл ввиду нарушений в переходный период и отсутствия консенсуса среди политиков.