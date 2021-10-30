Глава ВОЗ поблагодарил за инициативу Путина о взаимном признании вакцин в G20

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил благодарность за инициативу президента РФ Владимира Путина о взаимном признании вакцин от коронавируса странами "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со стороны руководителя Всемирной организации здравоохранения <…> была выражена признательность президенту нашей страны за ту инициативу, с которой он вышел относительно необходимости мер в рамках "двадцатки" по взаимному признанию вакцин", — сказала Мария Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Как рассказывал Лайф, сегодня Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 по видеосвязи предложил поручить министерствам здравоохранения стран "Большой двадцатки" ускорить процесс взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.