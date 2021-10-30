Лавров на встрече с главой ВОЗ отметил важность одобрения российских вакцин от ковида

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил важность включения российских вакцин от ковида в число рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения для применения в чрезвычайной ситуации. Эту тему дипломат затронул на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом в рамках G20.

Как передаёт пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, основное внимание было уделено вопросам укрепления международного сотрудничества и взаимодействия России и ВОЗ в деле борьбы с ковидом. Российская сторона поддержала сохранение за организацией основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения.

"А также важность включения разработанных в России вакцин против CoViD-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации", — сказано в релизе на сайте МИД РФ.