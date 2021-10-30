Лавров на встрече с главой ВОЗ отметил важность одобрения российских вакцин от ковида
Кроме того, наша делегация поддержала сохранение за организацией основной руководящей и координирующей роли в области здравоохранения.
Фото © Twitter / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил важность включения российских вакцин от ковида в число рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения для применения в чрезвычайной ситуации. Эту тему дипломат затронул на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом в рамках G20.
Как передаёт пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, основное внимание было уделено вопросам укрепления международного сотрудничества и взаимодействия России и ВОЗ в деле борьбы с ковидом. Российская сторона поддержала сохранение за организацией основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения.
"А также важность включения разработанных в России вакцин против CoViD-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации", — сказано в релизе на сайте МИД РФ.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны G20 продвигать взаимное признание вакцин. Он также заявил о необходимости справедливо относиться к различным препаратам от коронавирусной инфекции.
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