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Лавров на встрече с главой ВОЗ отметил важность одобрения российских вакцин от ковида

Кроме того, наша делегация поддержала сохранение за организацией основной руководящей и координирующей роли в области здравоохранения.

30 октября, 17:59
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1454499729589612544/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России </a></p>

Фото © Twitter / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил важность включения российских вакцин от ковида в число рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения для применения в чрезвычайной ситуации. Эту тему дипломат затронул на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом в рамках G20.

Как передаёт пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, основное внимание было уделено вопросам укрепления международного сотрудничества и взаимодействия России и ВОЗ в деле борьбы с ковидом. Российская сторона поддержала сохранение за организацией основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения.

"А также важность включения разработанных в России вакцин против CoViD-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации", — сказано в релизе на сайте МИД РФ.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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