Талибы расстреляли мирных афганцев из-за живой музыки на свадьбе

Представители радикального движения "Талибан"* расстреляли 13 человек на свадебной церемонии в восточной провинции Нангархар. Как сообщил бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, боевики открыли огонь из-за очень громкой музыки на праздничном мероприятии.

"Мы не можем выразить свой гнев только осуждением. <…> Этот режим (талибов. — Прим. Лайфа) не продержится долго, но, к сожалению, до момента его уничтожения афганцы снова будут расплачиваться за него", — написал он у себя на странице в "Твиттере".

По данным местных СМИ, инцидент произошёл в пятницу, 29 октября. Талибы расстреляли участников свадебной церемонии, так как действительно играла живая музыка. К слову, ещё в августе радикалы на всей территории Афганистана ввели запрет на живую музыку, поскольку это противоречит основным положениям ислама.

Стоит отметить, что РИА "Новости" не подтвердило информацию о гибели 13 человек. По его данным, в результате стрельбы скончалось два человека, ещё десять были ранены.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что талибы якобы казнили афганскую волейболистку Махджабин Хакими, обезглавив её. Утверждалось, что её убили в начале октября. Однако родные спортсменки опровергли эту информацию. По их словам, девушка умерла ещё в августе, в качестве доказательства они показали фотографию памятника на её могиле.

Ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа текущего года боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.