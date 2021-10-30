Вице-президент США Харрис получила бустерную прививку от ковида. Видео © Twitter / ABC News

Вице-президент США Камала Харрис получила бустерную прививку от коронавируса вакциной Moderna. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Третий укол она получила публично в резиденции президента и призвала сограждан пройти вакцинацию.

"Как мы заявляли с самого начала, это безопасно и бесплатно", — сказала Харрис.