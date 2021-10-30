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Вице-президент США Харрис получила бустерную прививку от ковида

Политик напомнила, что вакцинация является бесплатной и безопасной, и призвала соотечественников последовать её примеру.

30 октября, 17:35

Кадр видео © Twitter / ABC News

Вице-президент США Харрис получила бустерную прививку от ковида. Видео © Twitter / ABC News

Вице-президент США Камала Харрис получила бустерную прививку от коронавируса вакциной Moderna. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Третий укол она получила публично в резиденции президента и призвала сограждан пройти вакцинацию.

"Как мы заявляли с самого начала, это безопасно и бесплатно", — сказала Харрис.

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Напомним, первую дозу вакцины Moderna вице-премьер Харрис в прямом эфире получила в конце декабря прошлого года, а вторую — в конце января. Тогда она тоже призывала всех граждан привиться.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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