Уилл Смит признался в мыслях о суициде

Известный голливудский актёр Уилл Смит поведал о страшном периоде своей жизни, когда его посещали мысли о самоубийстве. Слова 53-летнего артиста прозвучали в трейлере популярной программы The Best Shape Of My Life, полная версия которой вскоре появится на ютуб-канале Смита.