Уилл Смит признался в мыслях о суициде

Известный голливудский актёр Уилл Смит поведал о страшном периоде своей жизни, когда его посещали мысли о самоубийстве. Слова 53-летнего артиста прозвучали в трейлере популярной программы The Best Shape Of My Life, полная версия которой вскоре появится на ютуб-канале Смита.

Новый выпуск посвящён трансформации актёра, который поставил себе цель сбросить порядка девяти килограммов за пять месяцев. В трейлере Смит признаётся, что в процессе съёмок он наконец-то понял, в чём состоят глобальные проблемы его жизни. Кроме того, артист осознал необходимость заняться своим психическим здоровьем.

"Это был единственный раз в моей жизни, когда я когда-либо думал о самоубийстве", — заявил он в одном из эпизодов.