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Появились результаты экзитполов по выборам мэра Тбилиси

Два грузинских телеканала привели разные сведения, и на данный момент неясно, кто из кандидатов одержал победу во втором туре.

30 октября, 17:00
<p>Кандидаты в мэры Тбилиси Ника Мелия (слева) и Каха Каладзе (справа). Коллаж © LIFE. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Nika.Melia5/photos/3169997189901757" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nika Melia</a>, © <a href="https://www.facebook.com/kakhakaladzeofficial/photos/3768009626635779" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kakha Kaladze</a></p>

Кандидаты в мэры Тбилиси Ника Мелия (слева) и Каха Каладзе (справа). Коллаж © LIFE. Фото © Facebook / Nika Melia, © Kakha Kaladze

Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе побеждает во втором туре выборов градоначальника с 57,2% голосов. Такие данные экзитпола приводит грузинская телекомпания "Имеди".

Его главный противник от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набирает 42,8% голосов, при этом представители некогда правящей партии также лидируют в Батуми, Кутаиси и Рустави.

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В свою очередь, телеканал "Мтавари архи", ссылаясь на свои экзитполы, передаёт, что в столице страны и других крупнейших городах лидируют оппозиционеры. Так, в Тбилиси у Мелии 51%, а у Каладзе — 49%.

Ранее Лайф рассказывал, что из-за нарушений на выборах в Грузии было возбуждено два уголовных дела. Задержано пять человек. Кроме того, полицейские выявили нарушения правил агитации, которая запрещена рядом с избирательными участками.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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