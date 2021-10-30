Появились результаты экзитполов по выборам мэра Тбилиси

Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе побеждает во втором туре выборов градоначальника с 57,2% голосов. Такие данные экзитпола приводит грузинская телекомпания "Имеди".

Его главный противник от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набирает 42,8% голосов, при этом представители некогда правящей партии также лидируют в Батуми, Кутаиси и Рустави.

В свою очередь, телеканал "Мтавари архи", ссылаясь на свои экзитполы, передаёт, что в столице страны и других крупнейших городах лидируют оппозиционеры. Так, в Тбилиси у Мелии 51%, а у Каладзе — 49%.