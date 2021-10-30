Появились результаты экзитполов по выборам мэра Тбилиси
Два грузинских телеканала привели разные сведения, и на данный момент неясно, кто из кандидатов одержал победу во втором туре.
Кандидаты в мэры Тбилиси Ника Мелия (слева) и Каха Каладзе (справа). Коллаж © LIFE. Фото © Facebook / Nika Melia, © Kakha Kaladze
Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе побеждает во втором туре выборов градоначальника с 57,2% голосов. Такие данные экзитпола приводит грузинская телекомпания "Имеди".
Его главный противник от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набирает 42,8% голосов, при этом представители некогда правящей партии также лидируют в Батуми, Кутаиси и Рустави.
В свою очередь, телеканал "Мтавари архи", ссылаясь на свои экзитполы, передаёт, что в столице страны и других крупнейших городах лидируют оппозиционеры. Так, в Тбилиси у Мелии 51%, а у Каладзе — 49%.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за нарушений на выборах в Грузии было возбуждено два уголовных дела. Задержано пять человек. Кроме того, полицейские выявили нарушения правил агитации, которая запрещена рядом с избирательными участками.
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