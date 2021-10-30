Более 200 автомобилей развернули на въезде в Севастополь при проверке QR-кодов
Вместе с тем на железнодорожном вокзале города за день выявили 10 человек, приехавших без необходимых документов. Всех их обязали купить билеты в обратном направлении.
Фото © VK / Правительство Севастополя
В субботу, 30 октября, на въезде в Севастополь заработали семь блокпостов для проверки QR-кодов у въезжающих в город. Как сообщили в пресс-службе правительства города, за день работы проверяющие развернули более 200 автомобилей.
"За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: медицинской справки или QR-кода о вакцинации (или о перенесённом заболевании)", — указано в сообщении.
Вместе с тем на железнодорожном вокзале Севастополя за день выявили десять человек, приехавших в город без нужных документов. Отмечается, что всех их обязали приобрести билеты в обратном направлении.
Напомним, из-за роста заболеваемости ковидом в России в субботу, 30 октября, начался режим нерабочих дней, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. Во многих регионах РФ введены антикоронавирусные QR-коды. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. В Москве нерабочие дни начались 28 октября, закрылось большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений.
Лента новостей
Нет упырям: Красноярская полиция перед Хэллоуином выпустила новый шедевр — ролик о телефонных мошенниках
сегодня в 16:46
Силуанов предложил распространить "Санитарный щит" на глобальном уровне
сегодня в 16:33
Окружили со всех сторон: В Сумах радикалы напали на журналистов телеканала "Наш"
сегодня в 16:26
Комментариев: 0