Более 200 автомобилей развернули на въезде в Севастополь при проверке QR-кодов

В субботу, 30 октября, на въезде в Севастополь заработали семь блокпостов для проверки QR-кодов у въезжающих в город. Как сообщили в пресс-службе правительства города, за день работы проверяющие развернули более 200 автомобилей.

"За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: медицинской справки или QR-кода о вакцинации (или о перенесённом заболевании)", — указано в сообщении.

Вместе с тем на железнодорожном вокзале Севастополя за день выявили десять человек, приехавших в город без нужных документов. Отмечается, что всех их обязали приобрести билеты в обратном направлении.