В Сумах радикалы напали на журналистов телеканала "Наш". Видео © Telegram / "Наш"

В украинских Сумах на съёмочную группу телеканала "Наш" напали радикалы "Правого сектора"*. Как сообщили журналисты, "патриоты" начали толкать их, а также пытались забрать камеру у оператора.

"Полиции было недостаточно, но они пытались сделать всё по максимуму. Радикалов было около 100–150, я могу немного преувеличивать. Полиция не может ничего сделать", — передаёт слова одного из пострадавших журналистов — Максима Герасименко — сайт телеканала.

Как отметил Герасименко, радикалам всё-таки удалось разгромить часть аппаратуры, при этом полицейские даже не предпринимали попыток, чтобы помешать им сделать это. Вместо защиты правоохранители кричали, чтобы журналисты побыстрее скрылись и никого не провоцировали. Уточняется, что представители телеканала уже обратились в полицию.

А в феврале текущего года в Киеве радикалы устроили акцию протеста возле офиса телеканала "Наш". Как писал Лайф, они требовали от президента страны прекратить его вещание так же, как это вышло с каналами "112 Украина", ZIC и NewsOne. Собравшиеся жгли дымовые шашки и фаеры.