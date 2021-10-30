НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Маски-шоу в действии": Стас Барецкий попал под облаву Роспотребнадзора в питерском баре

По словам шоумена, в заведение ворвались десять человек "в масках и с автоматами", вечеринку пришлось прервать. Праздник был испорчен.

30 октября, 16:17

Фото © Instagram / stas_bareckiy

Стас Барецкий попал под облаву Роспотребнадзора в питерском баре. Видео © LIFE

В Петербурге по результатам ночного рейда закрыли и опечатали шесть заведений, не соблюдавших ограничительные меры по коронавирусу, сообщает пресс-служба администрации губернатора. В том числе проверка прошла в заведении на улице Рубинштейна, где находился музыкант Стас Барецкий. Шоумен рассказал Лайфу об обстоятельствах случившегося.

"Вчера на улице Рубинштейна в Питере ОМОН разогнал мою вечеринку в баре "Трудовые будни". Ворвались десять человек в масках с автоматами!" — сказал Барецкий.

Отметим, что на организации, где не соблюдались требования санитарной безопасности, будут наложены штрафы в размере до 300 тысяч рублей каждый.

"Задолбали протоколами, немножечко похулиганить решил". Стас Барецкий поскандалил с сотрудниками ДПС после аварии — видео

"Задолбали протоколами, немножечко похулиганить решил". Стас Барецкий поскандалил с сотрудниками ДПС после аварии — видео

Ранее Стас Барецкий на полном ходу протаранил такси на МКАД, пострадал ребёнок. Шоумен признался, что виноват в случившемся, он отвлёкся за рулём.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Юлия Архипова
Юлия Архипова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1