"Маски-шоу в действии": Стас Барецкий попал под облаву Роспотребнадзора в питерском баре
По словам шоумена, в заведение ворвались десять человек "в масках и с автоматами", вечеринку пришлось прервать. Праздник был испорчен.
Фото © Instagram / stas_bareckiy
Стас Барецкий попал под облаву Роспотребнадзора в питерском баре. Видео © LIFE
В Петербурге по результатам ночного рейда закрыли и опечатали шесть заведений, не соблюдавших ограничительные меры по коронавирусу, сообщает пресс-служба администрации губернатора. В том числе проверка прошла в заведении на улице Рубинштейна, где находился музыкант Стас Барецкий. Шоумен рассказал Лайфу об обстоятельствах случившегося.
"Вчера на улице Рубинштейна в Питере ОМОН разогнал мою вечеринку в баре "Трудовые будни". Ворвались десять человек в масках с автоматами!" — сказал Барецкий.
Отметим, что на организации, где не соблюдались требования санитарной безопасности, будут наложены штрафы в размере до 300 тысяч рублей каждый.
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Ранее Стас Барецкий на полном ходу протаранил такси на МКАД, пострадал ребёнок. Шоумен признался, что виноват в случившемся, он отвлёкся за рулём.
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