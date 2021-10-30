Стас Барецкий попал под облаву Роспотребнадзора в питерском баре. Видео © LIFE

В Петербурге по результатам ночного рейда закрыли и опечатали шесть заведений, не соблюдавших ограничительные меры по коронавирусу, сообщает пресс-служба администрации губернатора. В том числе проверка прошла в заведении на улице Рубинштейна, где находился музыкант Стас Барецкий. Шоумен рассказал Лайфу об обстоятельствах случившегося.

"Вчера на улице Рубинштейна в Питере ОМОН разогнал мою вечеринку в баре "Трудовые будни". Ворвались десять человек в масках с автоматами!" — сказал Барецкий.

Отметим, что на организации, где не соблюдались требования санитарной безопасности, будут наложены штрафы в размере до 300 тысяч рублей каждый.