Жителей Северодвинска удивил свадебный кортеж из эвакуаторов

В Северодвинске замечен свадебный кортеж из эвакуаторов. Видео © LIFE

Свадебный кортеж из нескольких эвакуаторов прокатился по Северодвинску. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как украшенные шарами машины отъезжают от места парковки и начинают колесить по кругу. Молодожёнов они поздравляли громкими сигналами.

В городском паблике "Северодвинск life" в соцсети "ВКонтакте" пользователи заметили, что водители изначально припарковали эвакуаторы под знаком "Стоянка запрещена". Однако местные ответили наблюдательным горожанам, что машины эвакуировать никто не будет. Также пользователи указали на нарушения правил дорожного движения водителями в ходе такого необычного поздравления молодых.

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