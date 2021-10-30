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Армен Гаспарян: Рашкину окончательно дали от ворот поворот

По мнению журналиста, партии КПРФ правильнее в этой ситуации "отделиться от токсичного браконьера", у которого будущего в политике теперь нет.

30 октября, 15:42
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Журналист, радиоведущий и общественный деятель Армен Гаспарян заявил в своём телеграм-канале, что депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину дали от ворот поворот. Накануне парламентария задержали с тушей лося в багажнике машины, и лидер коммунистов Геннадий Зюганов дал понять, что не намерен за него вступаться.

"Зюганов заявил, что тот должен сам выбираться из этой грязи с разделанной тушей лося, лидер КПРФ за него заступаться не будет", — пишет журналист.

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Гаспарян поддержал такую позицию. По его мнению, данным инцидентом Рашкин нанёс непоправимый ущерб всей партии.

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"Так чего за него теперь "впрягаться"? Гораздо разумнее и правильнее в этой ситуации отделиться от токсичного браконьера — с ним и так уже всё ясно, никакого будущего в политике теперь нет", — заключил общественник.

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Ранее Лайф сообщал, что на месте разделки лося под Саратовом найдены оружие и охотничий билет на имя Рашкина. В одном из чехлов, брошенных в лесополосе, также обнаружены патроны и тренога. Кадры работы оперативников показало МВД.

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Напомним, накануне Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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