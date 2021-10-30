Армен Гаспарян: Рашкину окончательно дали от ворот поворот

Журналист, радиоведущий и общественный деятель Армен Гаспарян заявил в своём телеграм-канале, что депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину дали от ворот поворот. Накануне парламентария задержали с тушей лося в багажнике машины, и лидер коммунистов Геннадий Зюганов дал понять, что не намерен за него вступаться.

"Зюганов заявил, что тот должен сам выбираться из этой грязи с разделанной тушей лося, лидер КПРФ за него заступаться не будет", — пишет журналист.

Гаспарян поддержал такую позицию. По его мнению, данным инцидентом Рашкин нанёс непоправимый ущерб всей партии.

"Так чего за него теперь "впрягаться"? Гораздо разумнее и правильнее в этой ситуации отделиться от токсичного браконьера — с ним и так уже всё ясно, никакого будущего в политике теперь нет", — заключил общественник.

Ранее Лайф сообщал, что на месте разделки лося под Саратовом найдены оружие и охотничий билет на имя Рашкина. В одном из чехлов, брошенных в лесополосе, также обнаружены патроны и тренога. Кадры работы оперативников показало МВД.