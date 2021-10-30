"Спартак" на последних секундах упустил победу над "Ростовом" в РПЛ

Московский "Спартак" на своём поле упустил победу в матче с "Ростовом" во встрече 13-го тура РПЛ. Игра в Москве завершилась со счётом 1:1.

Автором единственного мяча у красно-белых стал молодой Руслан Литвинов, который сумел выше всех выпрыгнуть на угловом у ворот Песьякова. Свои моменты были и у "Ростова", однако появившийся в стартовом составе впервые с весны Александр Селихов был хорош до последних секунд, когда Глебов сумел забить шедевральный мяч в ворота красно-белых. В итоге 1:1 — ничья.