"Пушкари" набирают ход: Лондонский "Арсенал" одержал третью победу подряд, обыграв "Лестер"
Команда Микеля Артеты после провального начала сезона уже сумела ворваться в топ-5.
Фото © Twitter/Arsenal
Лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Лестер" и одержал третью победу подряд в нынешнем сезоне.
Основные события встречи пришлись на её первые 20 минут. Сначала Габриэл сумел открыть счёт через четыре с лишним минуты после стартового свистка, а на 18-й минуте преимущество "канониров" удвоил Смит-Роу. В итоге "Арсенал" победил в третьем матче кряду.
Благодаря этой победе лондонцы забрались в топ-5, несмотря на провальный старт сезона. "Лестер" же пока находится на десятом месте. В ближайшем матче "лисы" сыграют дома против "Спартака" в рамках Лиги Европы.
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