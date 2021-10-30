Лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Лестер" и одержал третью победу подряд в нынешнем сезоне.

Основные события встречи пришлись на её первые 20 минут. Сначала Габриэл сумел открыть счёт через четыре с лишним минуты после стартового свистка, а на 18-й минуте преимущество "канониров" удвоил Смит-Роу. В итоге "Арсенал" победил в третьем матче кряду.