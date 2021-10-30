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"Пушкари" набирают ход: Лондонский "Арсенал" одержал третью победу подряд, обыграв "Лестер"

Команда Микеля Артеты после провального начала сезона уже сумела ворваться в топ-5.

30 октября, 13:36
<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Arsenal/status/1454417467892289539/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Arsenal</a></p>

Фото © Twitter/Arsenal

Лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Лестер" и одержал третью победу подряд в нынешнем сезоне.

Основные события встречи пришлись на её первые 20 минут. Сначала Габриэл сумел открыть счёт через четыре с лишним минуты после стартового свистка, а на 18-й минуте преимущество "канониров" удвоил Смит-Роу. В итоге "Арсенал" победил в третьем матче кряду.

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Благодаря этой победе лондонцы забрались в топ-5, несмотря на провальный старт сезона. "Лестер" же пока находится на десятом месте. В ближайшем матче "лисы" сыграют дома против "Спартака" в рамках Лиги Европы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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