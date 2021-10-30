"Рубин" в дополнительное время вырвал победу в матче с ЦСКА

В дебюте встречи отличиться смог нападающий ЦСКА Эджуке. Однако судьи после просмотра видеоповтора отменили взятие ворот казанцев. Судьба матча решилась в конце игры, когда Костюков сумел пробить Акинфеева и забил единственный гол.

В турнирной таблице армейцы остались на третьем месте, однако увеличили отставание от "Зенита" до шести очков. Уже сегодня обогнать их могут "Локомотив" и "Краснодар". "Рубин" же временно поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы.