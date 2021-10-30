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Гендиректор "Спартака" заявил о переходе футболиста тульского "Арсенала" Хлусевича

20-летний игрок подписал с клубом пятилетний контракт. По предварительным данным, он присоединится к нему зимой.

30 октября, 12:24
<p>Фото ©ТАСС / </p><p>Михаил Терещенко</p>

Фото ©ТАСС /

Михаил Терещенко

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков в интервью журналисту Сергею Егорову заявил, что красно-белые подписали контракт с футболистом тульского "Арсенала" Даниилом Хлусевичем.

"Хлусевича подписали (контракт. — Прим. Лайфа). До 2026 года", — заявил Мележиков.

"Спартак" согласовал трансфер футболиста тульского "Арсенала" Хлусевича

"Спартак" согласовал трансфер футболиста тульского "Арсенала" Хлусевича

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Хлусевич станет игроком "Спартака" зимой, если сумеет пройти медицинское обследование.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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