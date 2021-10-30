Гендиректор "Спартака" заявил о переходе футболиста тульского "Арсенала" Хлусевича
20-летний игрок подписал с клубом пятилетний контракт. По предварительным данным, он присоединится к нему зимой.
Фото ©ТАСС /
Михаил Терещенко
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков в интервью журналисту Сергею Егорову заявил, что красно-белые подписали контракт с футболистом тульского "Арсенала" Даниилом Хлусевичем.
"Хлусевича подписали (контракт. — Прим. Лайфа). До 2026 года", — заявил Мележиков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Хлусевич станет игроком "Спартака" зимой, если сумеет пройти медицинское обследование.
Комментариев: 0