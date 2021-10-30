Бывший главный тренер "Краснодара" Мусаев возглавил аутсайдера чемпионата Азербайджана

Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев возглавил азербайджанский клуб "Сабах", который идёт внизу турнирной таблицы местного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба бакинского клуба.

Контракт с российским специалистом рассчитан на два года. К работе с командой Мусаев приступит на следующей неделе. Добавим, что "Сабах" после восьми туров замыкает таблицу чемпионата Азербайджана, имея в активе четыре очка.