Бывший главный тренер "Краснодара" Мусаев возглавил аутсайдера чемпионата Азербайджана
Наставником "быков" он был с 2018 по 2021 год и сумел вывести команду в групповой этап Лиги чемпионов.
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Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев возглавил азербайджанский клуб "Сабах", который идёт внизу турнирной таблицы местного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба бакинского клуба.
Контракт с российским специалистом рассчитан на два года. К работе с командой Мусаев приступит на следующей неделе. Добавим, что "Сабах" после восьми туров замыкает таблицу чемпионата Азербайджана, имея в активе четыре очка.
Мурад Мусаев возглавлял "Краснодар" с 2018 по 2021 год. За это время клуб стал регулярным участником еврокубков и сумел выйти в групповой этап Лиги чемпионов.