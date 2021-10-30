НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бывший главный тренер "Краснодара" Мусаев возглавил аутсайдера чемпионата Азербайджана

Наставником "быков" он был с 2018 по 2021 год и сумел вывести команду в групповой этап Лиги чемпионов.

30 октября, 13:13
<p>Фото © sabahfc.az</p>

Фото © sabahfc.az

Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев возглавил азербайджанский клуб "Сабах", который идёт внизу турнирной таблицы местного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба бакинского клуба.

Контракт с российским специалистом рассчитан на два года. К работе с командой Мусаев приступит на следующей неделе. Добавим, что "Сабах" после восьми туров замыкает таблицу чемпионата Азербайджана, имея в активе четыре очка.

"Краснодар" подтвердил отставку Мусаева и рассказал, когда объявит имя нового тренера

"Краснодар" подтвердил отставку Мусаева и рассказал, когда объявит имя нового тренера

Мурад Мусаев возглавлял "Краснодар" с 2018 по 2021 год. За это время клуб стал регулярным участником еврокубков и сумел выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Новости партнеров

Layer 1