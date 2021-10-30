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"Автомобилист" разгромил "Куньлунь" в матче КХЛ, отправив сопернику восемь шайб

В параллельном матче "Трактор" достаточно неожиданно разгромил "Ак Барс", также сохранив ворота на замке.

30 октября, 14:32
<p>Фото © ХК "Автомобилист"</p>

Фото © ХК "Автомобилист"

Екатеринбургский "Автомобилист" на своём льду разгромил "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 8:0.

Дублем в составе свердловчан отметился Брукс Мэйсек. Ещё по шайбе забросили Стефан Да Коста, Георгий Белоусов, Даниил Романцов, Патрис Кормье, Яков Рылов и Сергей Шумаков. Отметим и вратаря "Автомобилиста" Дмитрия Шикина, который сумел провести матч на ноль.

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Сухой и разгромной победы на родном льду сумел добиться и "Трактор", который достаточно неожиданно одолел "Ак Барс" со счётом 5:0. По шайбе забросили Абрамов, Тертышный, Основин, Седлак и Капустин.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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