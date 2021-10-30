"Автомобилист" разгромил "Куньлунь" в матче КХЛ, отправив сопернику восемь шайб

Екатеринбургский "Автомобилист" на своём льду разгромил "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 8:0.

Дублем в составе свердловчан отметился Брукс Мэйсек. Ещё по шайбе забросили Стефан Да Коста, Георгий Белоусов, Даниил Романцов, Патрис Кормье, Яков Рылов и Сергей Шумаков. Отметим и вратаря "Автомобилиста" Дмитрия Шикина, который сумел провести матч на ноль.