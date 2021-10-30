В "Газпроме" сообщили о выполнении заявок на поставки газа в Европу в полном объёме
Колебания спроса на российское топливо зависят от фактических потребностей покупателей, уточнили в холдинге.
Фото © ПАО "Газпром"
"Газпром" в полном объёме производит поставки газа европейским потребителям. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.
В записи отмечается, что колебания спроса на российское топливо зависят от фактических потребностей покупателей.
Ранее Лайф рассказывал, что 30 октября прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" прекратилась. По данным компании Gascade, в небольших объёмах даже начался реверс голубого топлива.
Комментариев: 0