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В "Газпроме" сообщили о выполнении заявок на поставки газа в Европу в полном объёме

Колебания спроса на российское топливо зависят от фактических потребностей покупателей, уточнили в холдинге.

30 октября, 15:35
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/projects/yamal/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Газпром"</a></p>

Фото © ПАО "Газпром"

"Газпром" в полном объёме производит поставки газа европейским потребителям. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

В записи отмечается, что колебания спроса на российское топливо зависят от фактических потребностей покупателей.

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Ранее Лайф рассказывал, что 30 октября прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" прекратилась. По данным компании Gascade, в небольших объёмах даже начался реверс голубого топлива.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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