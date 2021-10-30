На время нерабочей недели в Ростовской области приостановят работу кафе и рестораны

Власти Ростовской области приняли решение приостановить доступ посетителей в рестораны и другие объекты общепита с 1 по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

"В Ростовской области с 1 по 7 ноября введены дополнительные ограничения. Так, с понедельника по воскресенье включительно на территории региона приостанавливается работа предприятий общественного питания", — говорится в сообщении.

Уточняется, что исключение составляют только те компании, которые будут принимать заказы дистанционно и работать лишь навынос или доставку. Вместе с тем бары, рестораны, кафе и прочие объекты общепита, расположенные на территории гостиниц, тоже могут продолжить работать, но при условии доставки блюд в номера.