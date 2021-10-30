На время нерабочей недели в Ростовской области приостановят работу кафе и рестораны
Согласно распоряжению первого зама губернатора региона, под исключение подпадают лишь те компании, которые будут принимать заказы дистанционно и работать только навынос или доставку.
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Власти Ростовской области приняли решение приостановить доступ посетителей в рестораны и другие объекты общепита с 1 по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.
"В Ростовской области с 1 по 7 ноября введены дополнительные ограничения. Так, с понедельника по воскресенье включительно на территории региона приостанавливается работа предприятий общественного питания", — говорится в сообщении.
Уточняется, что исключение составляют только те компании, которые будут принимать заказы дистанционно и работать лишь навынос или доставку. Вместе с тем бары, рестораны, кафе и прочие объекты общепита, расположенные на территории гостиниц, тоже могут продолжить работать, но при условии доставки блюд в номера.
Напомним, из-за роста заболеваемости ковидом в России в субботу, 30 октября, начался режим нерабочих дней, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. Во многих регионах РФ введены антикоронавирусные QR-коды. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. В Москве нерабочие дни начались 28 октября, закрылось большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений.
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