Армения вводит обязательное ношение масок на открытом воздухе

Минздрав Армении опубликовал распоряжение, которое с 1 ноября обязывает жителей республики носить маски на открытом воздухе. При этом соответствующее правило не распространяется в том числе на детей и руководство страны.

Так, не пользоваться индивидуальным защитным средством на воздухе можно:

несовершеннолетним до пяти лет;

участникам мероприятий с президентом, премьером, спикером Национального собрания, президентом Конституционного суда (кроме журналистов и обслуживающего персонала);

людям, страдающим астмой, хроническими респираторными заболеваниями, эмфиземой, бронхитом, хронической сердечной недостаточностью;

при занятиях спортом или при езде на велосипеде;

в специально отведённых местах для отдыха в горах, лесах или на пляжах, кроме парков, зоопарков и подобных мест;

глухим и сурдопереводчикам;

при травмах лица;

во время выступлений по телевидению;

во время еды или курения.

Подобное требование в Армении уже действовало в марте прошлого года, когда в стране было объявлено чрезвычайное положение по ковиду.