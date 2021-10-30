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Армения вводит обязательное ношение масок на открытом воздухе

При этом опубликован целый список условий, при которых можно не соблюдать данное требование.

30 октября, 15:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Минздрав Армении опубликовал распоряжение, которое с 1 ноября обязывает жителей республики носить маски на открытом воздухе. При этом соответствующее правило не распространяется в том числе на детей и руководство страны.

Так, не пользоваться индивидуальным защитным средством на воздухе можно:

  • несовершеннолетним до пяти лет;
  • участникам мероприятий с президентом, премьером, спикером Национального собрания, президентом Конституционного суда (кроме журналистов и обслуживающего персонала);
  • людям, страдающим астмой, хроническими респираторными заболеваниями, эмфиземой, бронхитом, хронической сердечной недостаточностью;
  • при занятиях спортом или при езде на велосипеде;
  • в специально отведённых местах для отдыха в горах, лесах или на пляжах, кроме парков, зоопарков и подобных мест;
  • глухим и сурдопереводчикам;
  • при травмах лица;
  • во время выступлений по телевидению;
  • во время еды или курения.
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Подобное требование в Армении уже действовало в марте прошлого года, когда в стране было объявлено чрезвычайное положение по ковиду.

Ранее Лайф рассказывал, что Киев с 1 ноября ужесточает карантин, а без ПЦР-теста не пустят даже в метро. Также сертификат или отрицательный тест понадобятся для прохода в торговые центры, спортзалы и фитнес-центры, кафе и рестораны, гостиницы и центры предоставления административных услуг.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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