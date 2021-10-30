На 101-м году жизни умерла журналистка "Известий" Надежда Бобнева
Прощание с автором рубрики "Природа и люди" пройдёт 1 ноября. В тот же день Надежду Павловну похоронят в Звенигороде.
Кадр из видео YouTube / РЕН ТВ. Новости
29 октября в возрасте 100 лет скончалась ветеран газеты "Известия" Надежда Бобнева. Она была автором рубрик "Природа и люди", "Во саду ли в огороде", работала над детской "Неделькой" и весёлой страничкой "Мурлындия" известинской "Недели".
Соболезнования родным и близким Бобневой выразил генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин. Он также отметил её неоценимый вклад в развитие отечественной журналистики.
Как уточняет газета "Известия", прощание с Надеждой Павловной пройдёт 1 ноября. В тот же день её похоронят в Звенигороде.
Ранее Лайф сообщал, что умер легендарный диктор Игорь Кириллов. Как рассказал помощник диктора, причиной смерти стали возрастные хронические заболевания.
Комментариев: 0