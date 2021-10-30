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На 101-м году жизни умерла журналистка "Известий" Надежда Бобнева

Прощание с автором рубрики "Природа и люди" пройдёт 1 ноября. В тот же день Надежду Павловну похоронят в Звенигороде.

30 октября, 15:09
<p>Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=uQfK1BALD0g" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РЕН ТВ. Новости</a></p>

Кадр из видео YouTube / РЕН ТВ. Новости

29 октября в возрасте 100 лет скончалась ветеран газеты "Известия" Надежда Бобнева. Она была автором рубрик "Природа и люди", "Во саду ли в огороде", работала над детской "Неделькой" и весёлой страничкой "Мурлындия" известинской "Недели".

Соболезнования родным и близким Бобневой выразил генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин. Он также отметил её неоценимый вклад в развитие отечественной журналистики.

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Как уточняет газета "Известия", прощание с Надеждой Павловной пройдёт 1 ноября. В тот же день её похоронят в Звенигороде.

Ранее Лайф сообщал, что умер легендарный диктор Игорь Кириллов. Как рассказал помощник диктора, причиной смерти стали возрастные хронические заболевания.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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