На 101-м году жизни умерла журналистка "Известий" Надежда Бобнева

29 октября в возрасте 100 лет скончалась ветеран газеты "Известия" Надежда Бобнева. Она была автором рубрик "Природа и люди", "Во саду ли в огороде", работала над детской "Неделькой" и весёлой страничкой "Мурлындия" известинской "Недели".

Соболезнования родным и близким Бобневой выразил генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин. Он также отметил её неоценимый вклад в развитие отечественной журналистики.