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Спецпредставитель президента раскрыл, как побороть фейки в нефинансовых отчётах компаний

Руслан Эдельгериев отметил, что для проведения проверок будет создан реестр организаций, которые обяжут получить аккредитацию как в РФ, так и у зарубежных партнёров.

30 октября, 14:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Уже скоро в России введут обязательную верификацию нефинансовых отчётов компаний об экологической ответственности (ESG). Об этом сообщил специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"У нас был очень большой спор о том, обязательной или добровольной должна быть отчётность о выбросах парниковых газов. Президентом было принято решение, что такая отчётность должна обязательно проводиться", — передаёт РБК его слова.

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Эдельгериев отметил, что для проведения проверок будет создан реестр компаний, которые обяжут получить аккредитацию как в России, так и у её зарубежных партнёров. По мнению советника главы государства, с введением верификации попросту не будет места фейкам.

Он также напомнил, что в основном климатическая отчётность нужна экспортно ориентированным компаниям, поскольку её требуют кредиторы наряду с финансовой отчётностью.

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А ранее Эдельгериев заявил о неизбежности отказа России от "нефтяной иглы". Он отметил, что к этому ведёт общий уклад мировой экономики, хочет Москва того или нет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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