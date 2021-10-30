Спецпредставитель президента раскрыл, как побороть фейки в нефинансовых отчётах компаний
Руслан Эдельгериев отметил, что для проведения проверок будет создан реестр организаций, которые обяжут получить аккредитацию как в РФ, так и у зарубежных партнёров.
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Уже скоро в России введут обязательную верификацию нефинансовых отчётов компаний об экологической ответственности (ESG). Об этом сообщил специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
"У нас был очень большой спор о том, обязательной или добровольной должна быть отчётность о выбросах парниковых газов. Президентом было принято решение, что такая отчётность должна обязательно проводиться", — передаёт РБК его слова.
Эдельгериев отметил, что для проведения проверок будет создан реестр компаний, которые обяжут получить аккредитацию как в России, так и у её зарубежных партнёров. По мнению советника главы государства, с введением верификации попросту не будет места фейкам.
Он также напомнил, что в основном климатическая отчётность нужна экспортно ориентированным компаниям, поскольку её требуют кредиторы наряду с финансовой отчётностью.
А ранее Эдельгериев заявил о неизбежности отказа России от "нефтяной иглы". Он отметил, что к этому ведёт общий уклад мировой экономики, хочет Москва того или нет.
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