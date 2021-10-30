"Она сделала мой день": Реакции эмоциональной переводчицы на Байдена и Трампа высмеяли в соцсетях

Женщина настолько ошеломлённо реагировала на высказывания экс-президента США, что это не может не вызывать улыбку. Многие пользователи посчитали, что в тот момент Элизабетта молилась о спасении.