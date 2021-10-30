"Она сделала мой день": Реакции эмоциональной переводчицы на Байдена и Трампа высмеяли в соцсетях
Женщина настолько ошеломлённо реагировала на высказывания экс-президента США, что это не может не вызывать улыбку. Многие пользователи посчитали, что в тот момент Элизабетта молилась о спасении.
Скриншот © Twitter / The Recount
Видео, на котором запечатлено выражение лица итальянской переводчицы-синхронистки Элизабетты Савиньи Ульман, стало вирусным в социальных сетях. Пользователи сравнивают эмоции женщины на разных встречах — на одном ролике демонстрируется беседа президента США Джо Байдена с папой римским, которая состоялась 29 октября, а на другом — бывшего американского лидера Дональда Трампа с Франциском. Последняя датируется 24 мая 2017 года.
Italian translator: Trump vs. Biden pic.twitter.com/bpQnSB4uNP— The Recount (@therecount) October 29, 2021
Необычно широкая улыбка Элизабетты во время перевода на встрече Байдена с папой римским вызвала множество смешных комментариев. При этом пользователи отмечают, что выражение лица итальянки было совсем иным во время работы на встрече Трампа и папы римского. Женщина настолько ошеломлённо реагировала на высказывания экс-президента США, что это не может не вызывать улыбку.
"Она сделала мой день, это очень смешно", "Это было лицо Америки в течение четырёх лет. Слава богу, что опухоль под названием Трамп исчезла", "Она смотрела на Трампа и молилась, чтобы всё это закончилось", "Бедняжка, как же тяжело ей было" — так высказались комментаторы.
Стоит отметить, что по-разному реагировал на двух президентов США и сам папа римский. Так, во время встречи с Трампом в Ватикане он выглядел сдержанным и угрюмым, а в ходе визита Байдена Франциск заливался смехом.
Ранее сообщалось, что переводчица российского лидера Владимира Путина раскрыла сложности работы с президентом. По словам Дарьи Мандровой, трудности на мероприятиях часто создают ажиотаж.
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