В Белоруссии блогер избивал пенсионеров ради хайпа в TikTok и теперь отправится в тюрьму. Видео © Пресс-служба МВД Белоруссии

В Белоруссии блогера, который ради популярности в TikTok избил двух пожилых мужчин и снял это на видео, приговорили к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает Генеральная прокуратура страны.

"Согласно материалам дела, Г. в июле 2021 года с целью записи видео для соцсети TikTok беспричинно применил насилие в отношении двух 60-летних мужчин, чем причинил им лёгкие телесные повреждения, не повлёкшие за собой кратковременного расстройства здоровья. Данные противоправные действия снял на камеру знакомый обвиняемого по его просьбе для привлечения внимания к аккаунтам", — отмечается в релизе.

Кроме того, с мая по июль текущего года парень совершил несколько краж, а также пять эпизодов мошенничества, в частности завладел чужим автомобилем под предлогом его покупки с отсрочкой платежа. При этом обвиняемый не собирался выполнять взятые на себя обязательства.