В Белоруссии блогер избивал пенсионеров ради хайпа в TikTok и теперь отправится в тюрьму
Отмечается, что молодого человека также признали виновным в краже и мошенничестве — парень взял автомобиль с договором об отсрочке платежа, но обязательства выполнять не собирался.
Кадр из видео © Пресс-служба МВД Белоруссии
В Белоруссии блогер избивал пенсионеров ради хайпа в TikTok и теперь отправится в тюрьму. Видео © Пресс-служба МВД Белоруссии
В Белоруссии блогера, который ради популярности в TikTok избил двух пожилых мужчин и снял это на видео, приговорили к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает Генеральная прокуратура страны.
"Согласно материалам дела, Г. в июле 2021 года с целью записи видео для соцсети TikTok беспричинно применил насилие в отношении двух 60-летних мужчин, чем причинил им лёгкие телесные повреждения, не повлёкшие за собой кратковременного расстройства здоровья. Данные противоправные действия снял на камеру знакомый обвиняемого по его просьбе для привлечения внимания к аккаунтам", — отмечается в релизе.
Кроме того, с мая по июль текущего года парень совершил несколько краж, а также пять эпизодов мошенничества, в частности завладел чужим автомобилем под предлогом его покупки с отсрочкой платежа. При этом обвиняемый не собирался выполнять взятые на себя обязательства.
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