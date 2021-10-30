Мурашко назвал нерабочие дни реальной возможностью успеть всем пройти вакцинацию
Как отметил глава Минздрава, медицинские учреждения, где можно сделать прививку, работают и времени у граждан достаточно.
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Период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября — это реальная возможность для жителей российских регионов успеть сделать прививку от коронавируса. Об этом в ходе рабочей поездки по Владимирской области сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сейчас она (нерабочая неделя. — Прим. Лайфа) точно нужна, чтобы сбить темп распространения. Дальше будем оценивать в ежедневном режиме, что потребуется в дальнейшем", — сказал Мурашко.
Как отметил министр здравоохранения РФ, медицинские учреждения, где проводится вакцинация, работают и времени для того, чтобы сделать прививку, у всех достаточно.
Напомним, из-за роста заболеваемости ковидом в России в субботу, 30 октября, начался режим нерабочих дней, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. Во многих регионах РФ введены антикоронавирусные QR-коды. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. В Москве нерабочие дни начались 28 октября, закрылось большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений.
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