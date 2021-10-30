Мурашко назвал нерабочие дни реальной возможностью успеть всем пройти вакцинацию

Период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября — это реальная возможность для жителей российских регионов успеть сделать прививку от коронавируса. Об этом в ходе рабочей поездки по Владимирской области сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас она (нерабочая неделя. — Прим. Лайфа) точно нужна, чтобы сбить темп распространения. Дальше будем оценивать в ежедневном режиме, что потребуется в дальнейшем", — сказал Мурашко.

Как отметил министр здравоохранения РФ, медицинские учреждения, где проводится вакцинация, работают и времени для того, чтобы сделать прививку, у всех достаточно.