Мурашко заявил о росте темпов вакцинации от ковида в четыре раза за полторы недели

Число желающих пройти вакцинацию от коронавируса россиян за последние полторы недели выросло в четыре раза. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза", — сказал он во время рабочей поездки во Владимирскую область.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день было проведено 56 787 209 прививок первым компонентом и 50 960 796 полных циклов вакцинации от коронавирусной инфекции.