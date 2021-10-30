Мурашко заявил о росте темпов вакцинации от ковида в четыре раза за полторы недели
На сегодняшний день в России было проведено свыше 56,7 млн прививок первым компонентом и 50,9 млн полных циклов вакцинации от коронавирусной инфекции.
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Число желающих пройти вакцинацию от коронавируса россиян за последние полторы недели выросло в четыре раза. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза", — сказал он во время рабочей поездки во Владимирскую область.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день было проведено 56 787 209 прививок первым компонентом и 50 960 796 полных циклов вакцинации от коронавирусной инфекции.
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