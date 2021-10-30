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Мурашко заявил о росте темпов вакцинации от ковида в четыре раза за полторы недели

На сегодняшний день в России было проведено свыше 56,7 млн прививок первым компонентом и 50,9 млн полных циклов вакцинации от коронавирусной инфекции.

30 октября, 12:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Число желающих пройти вакцинацию от коронавируса россиян за последние полторы недели выросло в четыре раза. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза", — сказал он во время рабочей поездки во Владимирскую область.

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По данным сайта стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день было проведено 56 787 209 прививок первым компонентом и 50 960 796 полных циклов вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ранее Лайф рассказывал, что в России разработали некопируемый QR-код для борьбы с поддельными. В него заложена внутренняя голографическая матрица, которую фактически нельзя скопировать или размножить.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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