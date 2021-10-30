Встал на дыбы: В Бельгии разводной мост опрокинул машину с семьёй внутри
Супругов и их ребёнка спасли пожарные. Пострадавших доставили в больницу, они отделались незначительными травмами.
Фото © Twitter/walaor14
Кадры с места происшествия. Видео © Facebook/ROBtv.be
В бельгийском городе Лёвен супружеская пара с годовалым ребёнком ехала по мосту, который без предупреждения начал открываться. Об этом сообщает vrt.be.
На кадрах, запечатлённых свидетелем событий, видно, как во время поднятия моста машина скатывается назад, а затем опрокидывается на крышу. В итоге семья, находившаяся в авто, оказывается в ловушке. Супруги и малыш были спасены пожарными, их доставили в местную больницу. Отмечается, что пострадавшие получили незначительные травмы.
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