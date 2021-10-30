В бельгийском городе Лёвен супружеская пара с годовалым ребёнком ехала по мосту, который без предупреждения начал открываться. Об этом сообщает vrt.be .

На кадрах, запечатлённых свидетелем событий, видно, как во время поднятия моста машина скатывается назад, а затем опрокидывается на крышу. В итоге семья, находившаяся в авто, оказывается в ловушке. Супруги и малыш были спасены пожарными, их доставили в местную больницу. Отмечается, что пострадавшие получили незначительные травмы.