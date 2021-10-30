Инфекционист Коновалов описал позицию антиваксеров притчей об ишаке

Инфекционист Иван Коновалов описал позицию антиваксеров притчей об ишаке. Видео © LIFE

Если у человека сформированы серьёзные убеждения против вакцинации, то переубедить его будет сложно, особенно оппоненту, которого он не считает экспертом. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов в студии шоу "Дайте сказать!".

"Есть такая суфийская притча, она, конечно, может прозвучать несколько скабрёзно, что можно подвести ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан. Соответственно, если вы входите в так называемый диалог с человеком, у которого уже сформированы серьёзные убеждения, то те аргументы, которые вы будете пытаться приводить, он будет использовать как корм для усиления своей аргументации", — отметил эксперт.

Коновалов добавил, что противники прививок могут придерживаться такой позиции по разным причинам. Например, человек может находиться в депрессии из-за того, что происходило с его роднёй. Инфекционист подчеркнул, что часто в основе лежит посттравматическое стрессовое расстройство.

"Эти ситуации должны, конечно, рассматриваться индивидуально. То есть это должно быть фактически психологическое консультирование, потому что пандемия на сегодняшний день сформировала, можно сказать, тревожно-фобическое общество в какой-то степени. И поэтому люди не готовы к вакцинации почему? Они не могут иметь для этого здоровья психического. Потому что, если что-то вы делаете насильно, вопреки решению человека, он любые симптомы переведёт в осложнения", — заключил инфекционист.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Коновалов также побеседовал с ведущими о мифах о чипировании и изменении генома после вакцинации, ограничениях и фальшивых QR-кодах. Смотрите по ссылке.